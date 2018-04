Skoda Citigo gaat het graf in

Door: BV

Enkele maanden geleden kreeg de Skoda Citigo nog een opfrisbeurt. En het komende jaar zal hij ook nog verkocht worden. Daarna is het echter mee gedaan. Skoda steekt het zusje van de VW Up en Seat Mii onder de zoden. Het wil zich concentreren op SUV’s. Hoe meer hoe liever.

Onvoldoende verkoop

De bevestiging van het einde van de Citigo is afkomstig van Peter Solc, salesmanager bij Skoda. Hij hintte zelfs dat er mogelijk nog meer SUV's in ontwikkeling zijn, naast de Kodiaq en de Karoq. Zo wil Skoda volop meeprofiteren van de vraag in dit segment. Solc liet verder niets los, maar vermoedelijk gaat het om een SUV-broertje voor de Fabia en een crossover met de genen van de Vision E Concept.

Geen pickups

Minder opvallend, maar wel het vermelden waard: Skoda volgt Volkswagen niet als het gaat om pickups. VW heeft de Amarok in zijn portfolio, maar Skoda is niet actief in de Verenigde Staten. Daarnaast heeft het merk amper marktaandeel in Zuid-Amerika, waardoor een dergelijke auto in principe nergens aan de man gebracht zou kunnen worden.

Elektrisch en hybrides

Naast auto's in nieuwe segmenten werkt Skoda ook aan nieuwe aandrijvingen. In 2025 wil het merk vijf elektrische auto's bij de dealers hebben staan, terwijl de eerste in 2020 af is. Tot die tijd moeten we het doen met hybrides, zoals de Superb.