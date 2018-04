Volvo: Polestar wordt apart EV-merk

Door: BV

Sinds 1996 werkt het Zweedse bedrijfje samen met Volvo. Het zorgde voor betere prestaties. In 2015 werd het ingelijfd bij de Zweedse groep, een beetje zoals Mercedes dat deed met AMG. De snelste Volvo’s hebben de Polestar-signatuur, maar er komt meer.

Nieuwe baas

Designtopman Thomas Ingelath verkast naar Polestar. En hij heeft een leuke, uitdagende missie. Hij moet Polestar met de neus richting toekomst wijzen. En daarin zitten niet alleen de snelste Volvo’s - dat blijft zo. Het bedrijf wil zich ook richten op snelle elektrische auto’s. "Polestar wordt een belangrijke speler in de opkomende markt voor high performance EV's. Met Polestar kunnen we de meest veeleisende, vooruitstrevende automobilisten een oplossing bieden in alle marktsegmenten", zegt Volvo-baas Håkan Samuelsson.

Naar Formule E

Wie van een conventionele autowedstrijd omschakelt naar Formule E, kijkt ongetwijfeld z’n ogen uit. Strakke éénzitters met een futuristisch design die fluisterstil over de piste scheuren en waarvan de piloot elk handvol ronden de pits in moet om… van auto te wisselen. Want dan is de accu leeg. De kijkcijfers zijn niet spectaculair, maar het lijkt de toekomst te zijn. En daarom zijn meer en meer merken erin geïnteresseerd. Allemaal willen ze ervoor zorgen dat ze groen kunnen zijn, zonder dat het riskeert saai te worden. Polestar volgt die trend. Het bedrijf wil een eigen team inzetten in de klasse voor elektrische formule-auto’s. Er zouden reeds gesprekken gevoerd zijn over waar en hoe de organisatie in kan stappen.