Kwaliteitsstudie: koop een Kia, blijf weg van Fiat

Door: BV

Er zijn tal van onderzoeksbureau’s en instanties die gegevens over de kwaliteit van een auto verzamelen. Elk met een eigen methode. Zo weten pechverhelpers welke auto’s ze het vaakst moeten gaan takelen. En weten keuringsinstanties bij welke auto’s het vaakst worden afgekeurd. J.D. Power kijkt naar het aantal problemen dat bestuurders vaststellen bij een nieuwe auto, uitgedrukt in het aantal voertuigen op 100 dat opmerkingen verdient. Wat het is, maakt niet zoveel uit. Als je ermee terug naar de garage moet, telt het. De resultaten worden van de Amerikaanse markt geplukt, waardoor er enkele merken bijzitten die voor Europa niet relevant zijn. Maar het geeft niettemin een overzicht van wie goed doet, en wie beter moet.

Bijna elke nieuwe auto weer naar de garage

Statistisch gezien moet elke nieuwe auto weer naar de garage als je 100 problemen telt per 100 auto’s, hoewel er vanzelfsprekend altijd wel exemplaren tussen die zelf meer dan één probleem hebben. Ga je echter uit van die standaard, dan doet de industrie nauwelijks beter. Het gemiddelde is 97 per 100.

Kia is top

Kia levert het hoogste aantal probleemloze auto’s af. Het merk tikt af op 72/100. Het eerste Europese merk is Porsche, dat op de derde stek staat. BMW pakt 6 in en in de top 10 is dat het wel. Opvallend zijn de scores van enkele Japanse merken. Die laten zich hier niet van hun beste kant zien. Toyota scoort maar net beter dan het gemiddelde (95), ondanks z’n goede reputatie op dat vlak. Lexus net iets slechter (98). Subaru (113), Mazda (125) en Mitsubishi (131) doen het zelfs uitgesproken slecht. (volledige lijst onderaan dit artikel).

Fiat is het slechts van allemaal

Onderaan de lijst bengelen enkele merken waarvan de betrouwbaarheidsreputatie niet al te best is. Land Rover (131) en Jaguar (148) bijvoorbeeld. Maar ook - wellicht verrassender - Volvo (134). Het meeste problemen zijn er echter met Fiat. De rode lantaarn strandt met ruime marge op 163. Dat cliché wordt door J.D. Power al niet meer voor het eerst bevestigd.

Wat gaat er mis?

Het is lang niet allemaal dramatisch, wat er misloopt. Technische pannes zijn zelfs zeldzaam. Het meeste zorgen zijn er met de infotainmentsystemen. De veiligheidssystemen zijn zorg nummer twee.