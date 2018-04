Zoeken naar parking kost jaarlijks miljarden

Door: BV

Dat blijkt uit de resultaten van een studie, uitgevoerd door INRIX. Die bevroeg 17.986 bestuurders in 30 steden over drie landen. Er werd gepeild in Duitsland, Engeland en de VS.

Hoe lang zoek je naar een parkeerplaats?

Het slechtst af zijn New Yorkers. Die zoeken elk jaar 107 uur lang naar een parkeerplaats. In Londen en Frankfurt was dat respectievelijk 67 en 65 uur. Nog steeds bijna twee volledige werkweken!

Wat kost het?

In de VS bedraagt het economische verlies zo’n $ 72,7 miljard. In Engeland is dat ruim 23,3 miljard pond en in Duitsland bedraagt het € 40,4 miljard. INRIX becijferde het tijdsverlies, maar ook het extra brandstofverbruik.

Milieu en mobiliteit

Al die zoektijd en brandstofverbruik heeft natuurlijk ook een nefast effect op de mobiliteit. Zoekende auto’s zorgen voor onnodig veel verkeersdrukte terwijl de onnodige uitstoot ook een milieu-aspect kent.