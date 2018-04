Renault-Nissan is de grootste

Door: BV

Tijdens de zomer lossen de verschillende autoconcern telkens weer de halfjaarcijfers. Een spel waarin concurrenten en investeerders elkaar beloeren en ambities worden geformuleerd en bijgesteld.

Meer dan 5 miljoen auto's

Het afgelopen half jaar is het de Renault-Nissan alliantie (foto met CEO Carlos Ghosn) die als absolute overwinnaar uit de bus komt. Het bedrijf klom 7% terwijl de andere toppers, de Volkswagen-groep en Toyota, minder groei konden laten optekenen. De Frans-Japanse alliantie verkocht 5.268.079 auto’s van januari tot en met juni van dit jaar.

Last van dieselgate

Volkswagen wist over dezelfde periode slechts 0,4% meer auto’s te verkopen. Vooral omdat het in sommige markten te kampen heeft met de gevolgen van het dieselgate-schandaal. Dat blijft overigens uitbreiding nemen. Afgelopen week werden nog een hele hoop Porsche Cayenne’s op bevel van de Duitse overheid op de lijst voor een software-update geplaatst. Audi voert het meest achteruit, terwijl Seat en Bentley procentueel het meest in de plus gaan.

De Peugeot 405

PSA Peugeot-Citroën heeft dan weer een hele hoop modellen in portfolio (vooral bij Citroën) wiens carrière over het hoogtepunt heen is. Maar er zijn ook twee opmerkelijke meevallers. De nieuwe C3 verkoopt bijna de helft beter dan de vorige generatie deed. En Peugeot profiteert dan weer ten volle van een herstart van enkele operaties in het Midden-Oosten. Het bedrijf bouwt de 405, bij ons afgevoerd in 1997, in Egypte en Iran. Dit jaar zijn er al 122.000 van verkocht.

Pech in China

Hyundai-Kia duikt dan weer 8% omlaag. De groep legde de afgelopen jaren erg de nadruk op verkopen in China en net daar presteerde het bedrijf slecht. Op andere markten boekt het Koreaanse concern doorgaans vooruitgang.