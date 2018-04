Bizar: boef steelt palen, loopt tegen de lamp

Door: BV

Bizar nieuws uit Nederlands. Daar hield de politie afgelopen week een Renault Twingo staande met een bizarre belading. De kleine stadswagen had immers twee lantaarnpalen van 12 meter lengte op z’n dak. Die bleken gestolen.

Nog meer mis

Het is wellicht niet verrassend, maar bij de controle bleek er nog meer mis te zijn. De bestuurder bleek niet over een geldig rijbewijs te bezitten, de auto was niet verzekerd en de keuring van het voertuig was vervallen. Bovendien bleek dat hij de auto had volgetankt zonder voor de brandstof te betalen. Een ademtest werd door de bestuurder geweigerd. En we durven er zelf aan toevoegen dat hij de richtlijnen voor het reglementair beladen van een voertuig met de voeten trad.

Wat de bestuurder van plan was met de buit, is onduidelijk. Dat hij er niet ongemerkt mee wegkwam, zal niemand verbazen, behalve (wellicht) de schuldige.

Beeld: Politie Lelystad