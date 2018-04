Verkoopt Marchionne Fiat-Chrysler aan de Chinezen?

Door: BV

Fiat Chrysler Automobiles wordt verkocht aan de Chinezen. Dat meldt het doorgaans goed ingelichte Automotive News. De locale automerken Guangzhou, Geely, Dongfeng en Great Wall hebben allemaal interesse in de verschillende merken van FCA, weet het gespecialiseerde magazine.

Sergio Marchionne verkoopt bijna alles

De Canadese Italiaan Sergio Marchionne leidt Fiat en later Fiat Chrysler Automobiles al sinds 2004. Hij staat vooral bekend als een erg gedreven en vernuftige accountant, maar niet als een man die veel respect heeft voor z’n producten. Hij stelde veelvoudig producten en ontwikkelingen uit, reduceerde Lancia tot één enkel model en holde Alfa Romeo uit. Maar hij was ook de man die controle verwierf over de merken Chrysler, Jeep en Dodge (met een slimme financiële constructie). De afgelopen jaren was Marchionne openlijk op zoek naar een nieuwe fusiepartner. Hij dong stuntelig naar de hand van Volkswagen (dat ervoor bedankte) en General Motors (dat het evenmin zag zitten). Niet zelden wordt de eigenzinnige managementstijl van Marchionne daar als hindernis aangewezen.

Chinese kandidaten

Omdat de zoektocht naar potentiële overnamekandidaten in het Westen niets opleverde, kijkt Marchionne nu naar Azië. Vooral in China zijn lokale constructeurs (steevast gedeeltelijk in eigendom van de Chinese overheid) de jongste jaren op expansiepad. Geely voert de meest agressieve politiek. Dat merk kocht de jongste tijd London Taxi, Proton, Lotus en Volvo. Ook nu zit het bedrijf mee aan tafel.

Nog niet rond

“ Een verkoop is louter nog een kwestie van het bekomen van de juiste prijs ”

Automotive News weet dat de deal nog niet rond is. Maar dat is louter nog een kwestie van het bekomen van de juiste prijs, meent de publicatie. Er wordt nog met verschillende partijen onderhandeld en de onderhandelingen lopen. Krijgt Marchionne wat hij wil, dan kunnen de handtekeningen er veel sneller staan dan mensen verwachten. Vertegenwoordigers van verschillende grote Chinese overnamekandidaten reisden al af naar de VS en Europa om vertegenwoordigers van de vakbonden te ontmoeten. En uit de VS gingen ook al delegaties naar China.

Wat houdt een verkoop in?

Wat zeker is, is dat Marchionne van zo veel mogelijk automerken af wil. Fiat en de Amerikaanse merken staan niet ter discussie. Voor potentiële Chinese overnemers is ook het grote logistieke apparaat van de organisatie, met bijvoorbeeld 2.600 Amerikaanse dealercontracten, van doorslaggevend belang. Maar of ook de probleemmerken Alfa Romeo, Maserati en Lancia deel van de overeenkomst zullen uitmaken, is nog voorwerp van onderhandelingen. Mogelijks worden die afgesplitst. Wordt daar dan separaat geen koper voor gevonden, dan kunnen ze zelfs opgedoekt worden. Afsplitsing is ook een piste die wordt bekeken voor onderdelenleveranciers Magneti Marelli, Teksid en Comou. Ferrari en de divisie voor industriële en landbouwtoepassingen (CNH Global) horen in elk geval niét bij het over te nemen pakket, die werden eerder afgesplitst.