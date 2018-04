Zo gaat Peugeot Citroën winst maken met Opel

Door: BV

Het afgelopen kwartaal maakte Opel ruim € 210 miljoen verlies. De rode cijfers worden daarmee met nog dikkere inkt geschreven dan tijdens het eerste kwartaal van 2017. Toen bleef het merk onder de € 200 miljoen. Omgerekend verliest het bedrijf elke dag bijna € 4 miljoen. Deze eeuw kon het merk nog geen enkel jaar afsluiten met winst.

Veel besparen

Carlos Tavares, de nieuwe topman van PSA dat zich nu eigenaar van Opel mag noemen, liet verstaan dat Opel nog gans 2017 verlies zal boeken. Maar hij gaf ook inzicht in de manieren die PSA ziet om het Duitse merk rendabel te maken.

Opel was verplicht om jaarlijks ongeveer € 800 miljoen te investeren in onderzoek en ontwikkeling, noodzakelijk om ervoor te zorgen dat z’n voertuigen voldeden aan Europese regeltjes. Op z’n ontwikkelingsafdeling werken mede daardoor 7.700 mensen. PSA denkt er maar 800 van nodig te hebben en voert momenteel gesprekken met de werknemersorganisaties. Tavares maakt er ook geen geheim van dat hij de PSA-motoren zo snel mogelijk in Opels wil zien. Ook in reeds bestaande modellen.