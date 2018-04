Caterham SuperSprint uitverkocht na 7 uur

Door: BV

Ter gelegenheid van z’n zestigste verjaardag bedacht Caterham de Sprint. Een Spartaans retromodel met de ‘oude’ voorvleugels en een kleien 95pk sterke Suzuki-driecilinder onder de kap (prestaties hier). Het duurde niet lang eer die gelimiteerde oplage was uitverkocht. Deze Caterham Supersprint is de opvolger. Nog steeds met de kleine Japanse krachtcentrale en een retro-geïnspireerd uiterlijk, maar met modernere spatborden.

Slechts 60 stuks

Caterham zal van de verschillende versies niet meer dan 60 stuks maken. Ze werden voorgesteld op de Goodwood Revival. Zeven uur later waren ze allemaal verkocht. 30 stuks blijven in de UK, de rest vertrekt naar Europese vasteland. Caterham blijft echter orders noteren. Het is dus niet uitgesloten dat er nog een retroreeks volgt.