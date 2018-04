Alle toekomstige modellen van Mercedes

Door: BV

Tijdens de voorstelling van de kwartaalresultaten toonde Mercedes-Benz een slide waarop de nieuwe producten voor het komende jaar te zien. Daarbij zijn ook enkele verrassingen.

Aftrappen

Aftrappen doet Mercedes in 2018 met de lancering van de opgefriste Coupé en Cabriolet van de S-Klasse. Die auto’s zijn al voorgesteld, op het Autosalon van Frankfurt. De beurs in Genève, die plaatsvindt in maart, wordt wellicht het toneel van de voorstelling van de nieuwe generatie Mercedes CLS. Die komt er naar alle waarschijnlijk alleen nog als vierdeurs. De bonentellers bij het Duitse merk hebben naar verluidt ‘nein’ gezegd tegen een nieuwe Shooting Brake.

Nieuwe vierdeurs A-Klasse

Rond dezelfde tijd zal Mercedes de nieuwe A-Klasse sedan voorstellen. Van die auto kregen we al een voorsmaakje. De C-Klasse ondergaat op hetzelfde moment een opfrisbeurt. Wellicht verdwijnt dan het los staande scherm bovenaan de middenconsole ten voordele van een beter ingewerkt exemplaar. De G ondergaat terwijl er naarstig wordt gewerkt aan een compleet nieuw model, ook nog een facelift.

Naar het jaareinde

Later in 2018 verschijnt de productieversie van de GLC met brandstofcel en de langverwachte AMG-vierdeurscoupé. Tenslotte zijn er nog twee varianten met lange wielbasis te noteren. Een A-Klasse en een GLC. Wellicht gaat het hier om twee varianten die louter voor de Chinese markt bestemd zijn.