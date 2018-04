Porsche kan geen opvolger voor 918 Spyder maken

Door: BV

De Porsche 918 Spyder dateert inmiddels al uit 2013. Exemplaar 918 (het laatste) liep al in 2015 van de band. Sindsdien is het uitkijken naar een nieuwe hypercar van de sportwagenbouwer. Maar de baas van de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling, Michael Steiner laat op het Autosalon van Frankfurt aan de pers weten dat die nog niet voor meteen is. Porsche heeft een technologische doorbraak nodig voor het opnieuw aan een gammatopper wil beginnen. Na de Carrera GT viel een gat van 9 jaar tot de introductie van de 918 Spyder. Ditmaal wordt de tussenperiode “wellicht nog langer”.

De technologie bestaat niet

“De technologie om nog scherpere prestaties te kunnen leveren”, bestaat nog niet, zegt Steiner. Hij geeft verder nog aan dat een oplossing zich wellicht situeert in het gebied van de geheel elektrische auto. Er zijn echter nog problemen met dat concept die eerst overwonnen moeten worden. Zo is een herhaalde snelle ontlading al snel nefast voor de accu’s. Volume en gewicht zijn nog grotere problemen. De massa van de accu’s staat geen snelle acceleratie in de weg, maar wel snelle rondetijden.