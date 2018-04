PSA tegen Opel: "onze fabrieken werken beter"

Door: BV

Opel wordt bij PSA in de armen gesloten. Maar die omhelzing is niet altijd even innig. De Fransen moeten immers voor een ommekeer zorgen bij het immer verlieslatende Duitse merk. En je kan geen omelet bakken zonder eieren te breken. Dat een groot deel van de ontwikkelingsafdeling bij Opel eraan moet geloven, is nu al duidelijk. En nu maakt PSA zich klaar voor een opkuis onder de fabrieken.

Toekomst fabrieken onzeker

Opel heeft momenteel zes fabrieken in Europa. Twee in Engeland, twee in Duitsland, één in Polen en één in Spanje. De twee grootste, Zaragoza en Russelsheim draaien op respectievelijk 78 en 51% van hun capaciteit. Tavares, de top van PSA, liet zich in het bijzijn van de pers ontvallen niet onder de indruk te zijn. De abrieken van Peugeot-Citroën in Vigo in Portugal en Sochaux in Frankrijk draaien aan respectievelijk 78 en 83% van hun piekcapaciteit. Mulhouse en Poissy benutten hun capaciteit inmiddels volledig.

Carlos Tavares zet met z’n analyse de deur open voor een discussie over het voortbestaan van één of meerdere Opel-fabrieken.