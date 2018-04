Barst de oldtimerbubble?

Door: BV

De prijzen van exclusieve klassiekers - oldtimers zeg maar - zijn al ruim een decennium aan het stijgen. En ze stijgen geen beetje. In het segment van de exclusieve bolides, vaak Italiaans, Duits of Engels van origine (en in veel mindere mate Frans of Amerikaans) is het niet uitzonderlijk om te constateren dat de prijs in veel instanties vertiendvoudigde. Daarom trekken ze ook gefortuneerde investeerders aan die weinig affiniteit met de auto hebben en niet louter liefhebbers met een dikke bankrekening. Dat fenomeen stuwde de afgelopen tijd de prijs verder omhoog, naar nieuwe recordhoogten.

De trend is gebroken

“ Gefortuneerde investeerders zoeken hun heil elders ”

Maar volgens enkele specialisten is de trend nu gebroken. De oorzaak? Gefortuneerde investeerders zoeken hun heil elders. De Britse krant The Guardian, nam de proef op de som en vergeleek de resultaten van veilingen tien auto’s van minstens een half miljoen die regelmatig onder de hamer gingen. Minstens 10 keer moesten ze verhandeld zijn, wat automatisch betekent dat de meest zeldzame bolides niet zijn opgenomen. Uiteindelijk werd de evolutie van zeven Ferrari’s, de Mercedes 300SL , de Shelby Cobra en de Aston Martin DB5 onderzocht. En wat blijkt? De waarde ervan liep de jongste tijd met 10% terug.

Liever foto’s en instrumenten

Investeerders die grote bedragen uit te geven hebben, zoeken en vinden alternatieven, zo weet de in Londen gevestigde privébank Coutts. En niet alleen auto’s vallen minder in de smaak. De waarde van kunst daalde het afgelopen jaar ook 12%. Foto’s en zeldzame instrumenten zijn het nieuwe goud. De prijs van exclusieve beelden steeg het jongste jaar met 16,4%.

En de auto’s dan?

Terwijl de prijzen van ‘relatief’ gemakkelijk te vinden klassiekers in de hogere prijsklasse onder druk staat, blijven zeldzame auto’s probleemloos recordbedragen realiseren bij veilingen. En het zijn nog steeds bij uitstek voertuigen uit de jaren vijftig - zowat de meest interessante periode uit de automobielgeschiedenis - die daarbij het meest geliefd zijn. Vorige maand werd deze Aston Martin DBR1 nog de duurste Britse auto ooit.