Jaguar Land-Rover is op overnamepad, koopt het Alfa?

Door: BV

Jaguar en Land-Rover zijn op zoek naar een premium automerk om over te nemen. Dat weet persagentschap Bloomberg, dat bronnen van binnen het bedrijf citeert. Daaruit moet blijken dat de Britten op zoek zijn naar een merk dat complementair zou zijn met de bestaande producten.

Maar niet beperkt tot

Tegelijkertijd is Jaguar Land-Rover, nog volgens dezelfde bronnen, op zoek naar technologiebedrijven om over te nemen. Die moeten het bedrijf helpen om haar doelstellingen voor autonoom en elektrisch rijden te realiseren. Moederhuis Tata heeft meer dan € 5 miljard opzij staan voor de nodige aankopen.

Praat Jaguar Land-Rover met Marchionne?

Met geen woord wordt er gerept over welke merken het zou gaan. Maar in het premiumsegment zijn momenteel weinig koopjes te doen. Eén van de weinige groepen die (inmiddels bijna wanhopig) op zoek is naar een overnemer is Fiat Chrysler Automobiles. Topman Marchionne ging zelfs leuren bij de Chinezen. Het bedrijf heeft enkele producten in portefeuille die Jaguar Land-Rover zouden kunnen interesseren. Jeep, misschien. En natuurlijk Maserati en Alfa Romeo, waar Marchionne al geruime tijd van af wil. Maserati heeft een gamma waarin grote synergievoordelen met Jaguar gerealiseerd kunnen worden. De nieuwe Alfa Romeo Giulia heeft een achterwielaangedreven platform waarvoor Jaguar probleemloos (het platform van de XE en XF-reeks) opvolging kan voorzien. Maar Alfa Romeo zou de Britten ook de kans geven om marktsegmenten met compactere modellen aan te boren.

Bij de betrokken automerken wordt officieel geen commentaar gegeven.