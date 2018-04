Alfa Stelvio Quadrifoglio is snelste SUV op de ring

Door: BV

De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio is de snelste productie-SUV ter wereld. Dat schreeuwen de Italianen van de daken. Met dezelfde 2,9l twinturbo V6 als de Giulia QV onder de kap en 505pk onder het rechterpedaal, werd een rondje Groene Hel afgehaspeld in 7:51.7.

De Stelvio QV, die in staat is om naar 100km/u te accelereren in 4 tellen en een top van 285km/u op z’n identificatiefiche heeft staan, gaat net zo snel rond het legendarische circuit als een BMW M4. En hij droogt onder meer de Porsche Cayenne Turbo S (nog van de vorige generatie) (7:59) en de Range Rover Sport SVR (8:14) af.