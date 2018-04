BP23 wordt snelste McLaren ooit

Door: BV

Wat betekent dat tegenwoordig, de snelste McLaren ooit? De lat ligt immers al erg hoog. En topsnelheid krijgt niet noodzakelijk de absolute prioriteit. Acceleratie, dan? Of een 0-320-0km/u-tijd? In elk geval wordt het geen rondje Nürburgring. Bij McLaren zitten ze in het kamp dat de afstelling van een complete auto (die overal moet kunnen functioneren) niet willen afstellen op één circuit. Ook niet wanneer dat veel publiciteit oplevert.

Hybride

De BP23 (codenaam) krijgt een hybride aandrijflijn. De bestuurder wordt centraal geplaatst, net als bij de McLaren F1, en daarachter vinden twee passagiers ruimte. De koets onder de camouflageprint is van geen tel. Dat is een 720S die is geplooid om de nieuwe mechaniek. En je hoeft je al helemaal niet blind te staren op die abnormaal grote spiegels. McLaren wil die zelfs vervangen door camera’s, maar dat mag nog niet overal.

Ultimate Series

De BP23 is een McLaren uit de Ultimate Series. Een directe opvolger voor de McLaren P1. Die was goed voor 902pk en een sprinttijd naar 100 in 2,8 tellen. In 2019 zal de auto af zijn en er zullen 106 stuks gebouwd worden. Die zijn allemaal al verkocht. In deze prijsklasse hoeft niemand nog te weten hoe een auto eruit zal zien of te voelen hoe hij rijdt.