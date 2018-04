Fisker EMotion: 9 minuten laden, 200km vlammen

Door: BV

Het kleine Amerikaanse automerk Fisker viert z’n tienjarig bestaan. Nuja, 10 jaar. Op die tijd werd het gelanceerd, zag het z’n oprichter en naamgever (designer Henrik Fisker) vertrekken, ging het failliet en kwam Chinees geld - zoals tegenwoordig eerder regel dan uitzondering is - de meubels redden.

Nu is Fisker helemaal klaar voor een nieuw hoofdstuk. Op de CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas zal het bedrijf z’n nieuwe model voorstellen. Met die keuze wil Fisker zich onderscheiden van de klassieke automerken, ook al is het al lang niet meer het enige dat zich daar laat zien. Ook generalisten als Audi en BMW gebruiken die beurs om hun cool-factor ten aanzien van het grote publiek op te smukken.

Ultra charger

Fisker denkt zich daar met de EMotion te kunnen profileren omwille van een technologische innovatie. Die heet de Ultra Charger, en zoals z’n naam aangeeft, gaat het om een lader die bijzonder efficiënt werkt. Een laadbeurt van 9 minuten moet voldoende zijn voor 200km autonomie. Dat is nog altijd dubbel zo lang dan een conventionele tankbeurt, waarna je minstens drie keer zo ver kan rijden, maar het is niettemin een grote vooruitgang. En de EMotion moet ook op vlak van autonoom rijden nieuwe horizonten verkennen.

LiDAR

Het zijn LiDAR sensoren, die zich een accuraat 3D-beeld kunnen vormen van de omgeving, die de sleutel moeten zijn tot meer geavanceerde zelfrijfuncties. Momenteel is het systeem vooral bekend van de zogeheten superflitspalen - de grijze constructies ter grootte van een Dixi-toilet - die onze overheid vooral bij werken inzet om meerdere rijstroken tegelijk te controleren. Fisker is zo fier op dat stukje technologie dat het het centraal en zichtbaar in de neus inbouwt. Laser, ultrasoonsensoren en camera’s zorgen voor een extra toegevoegde waarde.

Autonomie

Fisker had eerder al aangegeven dat de EMotion rond ’s werelds grootste accuset gebouwd zou worden. Dat verklaart z’n ver uit elkaar gedreven wielen. Het moet voldoende zijn voor een elektrisch rijbereik van 650km. Op vlak van prijs gaat de Fisker Emotion allen de strijd aan met de duurste Tesla’s. Hij zal immers minstens $ 129.900 kosten.