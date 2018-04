Alpine A110 als ‘Cup’

Door: BV

Renault heeft de nieuwe A110 Cup voorgesteld. Dat is zo veel of zo weinig als de raceversie van de nieuwe Alpine A110. Het bedrijf zet een merkencompetitie op voor het model, ter ondersteuning van de wedergeboorte van het sportwagenmerk. Volgend jaar zal de Alpine Cup 12 keer in actie komen. Onder meer Paul Ricard, Silverstone en Spa-Francorchamps staan op de agenda.

Een echte racer

De 1,8l turbomotor tekent nog steeds present, maar hij is voor de gelegenheid voorzien van een andere luchtfilter en een open uitlaat. Goed voor 270pk en 320Nm, in combinatie met een sequentiële zesbak en een mechanisch differentieel tussen de achterwielen. Voor de ophanging tekent de Zweedse specialist Öhlins. Die legden de bodemplaat ook 4cm dichter tegen het asfalt. Brembo stoppers zorgen ervoor dat het verplichte zespuntsharnas voor elke bocht z’n nut bewijst.

Kosten?

Alpine zal niet veel meer dan 20 auto’s bouwen voor het eerste seizoen. Die zijn niet bepaald goedkoop. De 1.050kg lichte achterwielaandrijver moet in Cup-uitvoering al € 100.000 kosten.