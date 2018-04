Maserati Levante productie op pauze

Door: BV

Het lijkt alsof je met een SUV in je gamma tegenwoordig gebeiteld zit. Dat is echter niet altijd zo. Bij Maserati verkoopt de Levante alvast niet zoals verhoopt. En daarom wordt de productie in de FCA-fabriek (Fiat Chrysler Automobile) in Mirafiori bij Turijn voor een tweede keer gestaakt. Ditmaal worden negen productiedagen geschrapt, zo zegt Automotive News.

Marchionne legt uit

FCA CEO Sergio Marchionne wijst met de vinger naar China. Daar valt de vraag tegen, maar de topman houdt vol dat het een tijdelijke situatie is. Het nieuws volgt op de hielen van de aankondiging van een nieuwe, kleinere SUV van hetzelfde merk, gebaseerd op het Bormio-platform waarop de Alfa Romeo Stelvio wordt gebouwd.