Nu al Bugatti Chiron in occasie, maar geen koopje

Door: BV

De leveringen van de Bugatti Chiron zijn nog maar net bezig, of er is al iemand die van z’n exemplaar af wil. De eerste exemplaren liepen pas afgelopen zomer van de band. Om een slag te slaan, uiteraard. Want de vraagprijs is aanzienlijk hoger dan de nieuwprijs. Maar omdat de wachttijd drie tot zelfs vier jaar kan oplopen, is er misschien wel iemand die meer centen heeft dan geduld.

Hoeveel?!

Minimaal 2,5 miljoen euro. Zo veel kost de Chiron als je bij de fabriek gaat aankloppen. En je moet flink uitkijken met extra’s. Deze gitzwarte (buiten en binnen) Chiron heeft een kilometer of 1.000 op de teller. Romans International, een supercardealer uit het Britse Surrey, doet hem van de hand. Meteen rijden kan, maar dan moet je er wel wat voor over hebben. Meer dan 4 miljoen euro. Iemand die zich geroepen voelt?