Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio heeft prijs

Door: BV

Met een rondetijd van 7:51”7’ is de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio de snelste SUV ooit over de Nürburgring. In z’n neus ligt dan ook een spectaculaire 2,9l V6 met twee turbo’s waar Ferrari zich mee heeft gemoeid. Met 510pk en 600Nm is het zowat het enige echte alternatief voor een Porsche Macan Turbo.

De SUV uit Stuttgart kan in elk geval niet aan de bumper van de Italiaan blijven hangen. Die haspelt de honderdsprint af in 3,8 seconden (tegen 4,4 voor de Macan Turbo met het optionele Pack Performance) en gaat door tot de teller 283km/u aanwijst (272 voor de Duitser).

Maar wel duurder

Alfa Romeo heeft nu de orderboeken voor de Stelvio Quadrifoglio geopend. En dat betekent dat er een prijs bekend is. Die is niet mals: € 91.100. Een basis Macan Turbo (nog 4 tienden trager dan hierboven) wisselt van eigenaar voor € 88.000. Een verkoopsprojectie gaf de Italiaanse constructeur niet vrij.