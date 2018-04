Ook de toekomst van Lamborghini is elektrisch

Door: BV

Lamborghini liet al even doorschemeren dat haar volgende generatie supercars wel eens door een elektromotor geholpen zou kunnen worden. En kijk, nauwelijks is de inkt daarover droog of deze Terzo Milennio verschijnt ten tonele. Helemaal elektrisch.

Want ja, ook Lamborghini zal eraan moeten geloven wanneer straks de uitstootnormen zo streng worden dat een verbrandingsmotor van een zeker volume het eenvoudigweg niet meer kan halen. Hybridetechnologie, al dan niet met stekker, wordt de eerste stap. Louter elektrische bolides zijn de volgende. De Terzo Milennio dient voorlopig vooral om het publiek alvast op te warmen voor de idee.

Wat moet je ermee?

Wat moet je dan afleiden uit deze laagvlieger uit Sant'Agata? Wel, hoe de Aventador er over twee generaties vanaf nu uit zou kunnen zien bijvoorbeeld. Maar des te meer dat Lamborghini er andere ideeën op nahoudt hoe een elektrische supercar omspringt met z'n elektrische vermogen.

In samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology (MIT) is een systeem ontwikkeld waarbij de benodigde (kracht)stroom opgeslagen wordt in een zogenaamde supercondensator. Hoe dit precies te werk gaat wordt niet duidelijk gemaakt, maar er wordt wel beweerd dat deze technologie een stuk efficiënter is en langer meegaat dan de conventionele techniek zonder aan energiecapaciteit te verliezen. Ook beschikt de Terzo Millennio over batterijen die veel meer energie kunnen opslaan dan de lithion-ion accu's die de industrie momenteel gebruikt. En zelfs het koetswerk functioneert als accu.

Nog een bijzonderheid aan de koets: die is volledig opgetrokken uit koolstofvezel met 'zelfhelende' eigenschappen. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan een ontstane kras die even later weer als sneeuw voor de zon verdwijnt . Nanotechnologische hocus pocus. Slimme software detecteert die kleine beschadigingen en zet het genezingsproces in werking.

Rondje voordoen

Ja, ssst, de Terzo Milennio kan helemaal zelf rijden. Maar dat mag het doel niet zijn. De Italianen verzonnen daarom wat nieuws. Je supercar kan je een rondje op circuit voorrijden, zodat je daarna zelf een betere rondetijd kan neerzetten. Zoals in veel racegames, maar dan echt.