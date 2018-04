Mini zet nieuw wapen in voor Dakar 2018

Door: BV

Peugeot heeft z’n zinnen gezet op een derde Dakar-overwinning op rij. En natuurlijk zullen alle anderen er alles aan doen om de Fransen van het hoogste schavot af te houden. Mini komt daarvoor aandraven met een nieuwe JWC (John Cooper Works) Buggy. Die wordt ingezet door het X-Raid team.

Buggy

Als je de logo’s wegdenkt is er niets dat nog lijkt op een Mini die je bij de dealer kan gaan kopen. Maar dat is misschien wel het hele punt. De JCW Rally wordt ook nog ingezet. Die was er vorig jaar ook al bij en is wel herkenbaar.

De nieuwe creatie offerde z’n looks voor meer functionaliteit. Door gebruik te maken van carbon, kevlar en versterkt plastic, te werken rond een licht chassis (een buizenframe in staal) en een fors verbeterde ophanging (met vooral langere veerwegen), moet de achterwielaandrijver sneller dan ooit door het Latijns-Amerikaanse landschap klieven. Voor de aandrijving zorgt een drieliter zescilinder dieselcentrale.

Met 7

Mini brengt zo maar eventjes 7 voertuigen naar de Dakar. De JCW Buggies worden bestuurd door Mikko Hirvonen, Bryce Menzies en Yazeed Al-Rajh. De JCW Rally voertuigen worden dan weer in toevertrouwd aan Orlando Terranova, Jakub Przygonski, Joan “Nani” Roma en Boris Garafulic.