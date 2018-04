€ 25.000 voor glaasje teveel op

Door: BV

Een 22-jarige Noorse die werd betrapt met een hoger dan toegestane alcoholwaarde in haar bloed, moet daar zo maar eventjes € 25.000 voor ophoesten.

De jongedame in kwestie, Katharina Gamlenshaug Andresen werd betrapt met drie maal het wettelijke alcoholpercentage in haar bloed. Ze zat aan het stuur van haar eigen Audi. En omdat Noorwegen de boetes berekent op de rijkdom en het inkomen van een persoon, resulteerde dat in de aanzienlijke som hierboven. Ze is immers de erfgename van één Noorwegens grootste private holdings. De waarde daarvan wordt geschat op een miljard euro. Maar de Noorse rechtbank hield rekening met het feit dat ze daar nog geen dividend over ontvangt. Anders kon de boete tot € 4,5 miljoen oplopen.