Fiat Cronos is maat onder Tipo

Door: BV

Fiat heeft niet louter een sterke positie op de Italiaanse thuismarkt. Daarbuiten is het merk vooral in Latijns Amerika erg populair. Daar introduceert het bedrijf deze nieuwe Cronos. Een compacte sedan, een maatje kleiner nog dan de in Turkije gebouwde Fiat Tipo die ook bij ons verkrijgbaar is. Maar wel met enkele van diens fijnere stilistische accenten.

Weinig details

Een compacte vierdeurs is erg populair in Brazilië en Argentinië. Op beide markten samen is het marktdeel wellicht goed voor 400.000 voertuigen. Fiat wil een groter deel van de koek dan met de Linea sedan die nu naar de geschiedenisboekjes wordt verwezen. Die was nog gebaseerd op het onderstel van de Punto (deze nog).

Veel technische details wil Fiat nog niet kwijt over de Cronos. Het bedrijf laat louter weten dat de nadruk bij de ontwikkeling lag op een fijn weggedrag en je onder de kap zowel een 1,3l als een 1,8l benzinemotor kan vinden.