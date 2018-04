Nieuwe 1.3 turbo benzine voor Renault, Nissan… Mercedes

Door: BV

De alliantie Renault-Nissan stelt een nieuwe benzinemotor voor. Die is samen met Daimler ontwikkeld. Het gaat om een viercilinder met 1.330cc inhoud, beschikbaar in drie vermogensversies. Hij zal eerst ingebouwd worden over de vooras van de Renault Scenic en Grand Scenic. De eerste exemplaren worden begin 2018 geleverd.

Toptechnologie

De benzinecentrale beschikt over een systeem met een inspuitdruk van 250 bar. De vormgeving van de verbrandingskamer is geoptimaliseerd om een beter lucht/brandstofmengsel te bekomen. En de kleppen worden gestuurd door een systeem met een variabele kleptiming. Dat zorgt vooral voor meer koppel bij lage toeren en een vlakker verloop van de koppelcurve. De ingewanden van het blok zijn overigens met een coating behandeld om de wrijving te beperken. Dat komt recht van de Nissan GT-R.

Drie versies

Zoals gezegd, er komen in eerste instantie drie varianten van deze motor. De TCe 115 krijgt een vermogen van 116pk bij 4.500t/min en een koppel van 220Nm vanaf 1.500t/min. Dat betekent dat deze centrale gelijkaardige waarden laat optekenen als de 1.2 TCe 115. Er is dus nog maar eens een automerk dat z’n motoren weer wat groter maakt (geen downsizing meer). Dat heeft ongetwijfeld met de komst van WLTP-testcyclus te maken.

De twee andere versies zijn een TCe 140 met 140pk bij 5.000t/min en 240Nm bij 1.600t/min en een TCe 160 die 163pk opwekt bij 5.500t/min en 270Nm achter de hand houdt vanaf 1.750t/min. Dat de regimes waarop de piekwaarden gehaald worden trapsgewijs opklimt, suggereert dat de verschillende versies technisch nauwelijks verschillen en er vooral met elektronica gespeeld wordt.

De twee krachtigste versies zullen naast de standaard handbediende zesbak ook leverbaar zijn met een automaat met zeven versnellingen en dubbele koppeling.

En wat met Daimler?

Ja, Mercedes zal ook van deze centrale gebruik maken. Wellicht is de nieuwe Mercedes A-Klasse, die in maart op het Autosalon van Genève wordt voorgesteld, de eerste die ze onder de kap krijgt. En reken op z’n minst op een implementatie in het volledige A-gamma, met inbegrip van de CLA en GLA. En misschien wel hoger. Deze dertienhonderd in een C-Klasse? Het is zeker niet uitgesloten.