Ferrari verhoogt productie

Door: BV

De tijd dat Ferrari jaarlijks slechts een handvol auto’s bouwde, ligt al ver achter ons. De Italiaanse sportwagenbouwer volgt na z’n beursgang een agressieve groeistrategie die tegen 2022 een jaarlijkse nettowinst van 2 miljard moet opleveren. Dat is het dubbele van wat het bedrijf dit jaar zal genereren.

Meer auto’s

Ferrari zal vanzelfsprekend meer auto’s bouwen om z’n winst aan te dikken. In 2015 kondigde het bedrijf aan dat z’n productielimiet van 7000 stuks per jaar zou worden opgetrokken naar 9000 eenheden “zonder dat de exclusiviteit daaronder te lijden heeft”. Dit jaar worden in Modena wellicht al 8.400 eenheden gebouwd. Volgend jaar zou het merk z’n zelfverklaarde (nieuwe) limiet van 9000 stuks halen. En daarom wordt die grens nu opgetrokken. Niet meer dan 10.000 nieuwe Ferrari’s mogen het levenslicht zien. Tenminste, tot het gamma wordt uitgebreid. Want de geruchten dat na Lamborghini, ook Ferrari met een SUV komt, zijn hardnekkig. In elk geval wordt de verkoop van de Lamborghini Urus in Modena met arendsogen gevolgd.

In de fabriek wordt een tweede assemblageshift geactiveerd om het vereiste volume te kunnen draaien.