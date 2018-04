Dacia Sandero is populairste particuliere auto van Europa

Door: BV

Er zijn auto’s die vaker over de toonbank gaan dan de Sandero in de titel. Maar het sleutelwoord daar is particulier. Wie geen auto kan kopen op naam van z’n eigen bedrijf of zelfstandige activiteit en geen leasingwagen krijgt van z’n werk, die koopt het vaakst een Dacia. Dat blijkt uit de gecumuleerde cijfers van de eerste tien maanden van het jaar.

Tot en met oktober 2017 verkocht Dacia niet minder dan 140.000 Sandero’s aan particulieren. Het cijfer gaat voor het vijfde jaar op rij in crescendo en stevent op een record af. De markten die het zwaarst wegen zijn Frankrijk (56.900), Italië (26.200), Spanje (23.700) en Duitsland (22.400).

Timing

Toch heeft de Sandero ook wat geluk nodig gehad om de koppositie te kunnen pakken. Historisch gezien strijden ook de Ford Fiësta, VW Golf, Renault Clio en VW Polo om het beste cijfer. Maar al bovenstaande modellen presteren in 2017 om één of andere reden wat minder. Omdat ze stilaan toe zijn aan een opfrisbeurt, zoals de Clio. Of omdat er net sprake is van een modelwissel of facelift waarin de leveringen een tijdelijke dip kennen (Golf, Polo, Fiësta). Het zal evenwel de feestvreugde bij Dacia niet drukken wanneer ze straks het jaar afsluiten als Europese numero uno onder particulieren.