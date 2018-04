Tevredenheidsenquête bij half miljoen eigenaars: Tesla is best, Nissan slechtst

Door: BV

Dat de kwaliteit van een product of een merk doorheen de jaren niet altijd constant is, is niet meer dan logisch. De evolutie van het productportfolio alleen kan dat al beïnvloeden. Maar ook de perceptie van het publiek wijzigt door de jaren heen. In kaart brengen welk merk z’n eigenaars het meeste voldoening schenkt, is dan ook een heuse klus. In Europa zijn omvattende studies zeldzaam. Deze redactie kreeg nog geen resultaten van 2017 binnen. Het Amerikaanse Consumer Reports (vergelijkbaar met onze TestAankoop), publiceerde de resultaten voor dit jaar wel al. Het is overigens een erg uitgebreide studie, want niet minder dan een half miljoen eigenaars werd gevraagd naar de mening over het automerk dat ze kozen.

Wat is tevredenheid?

Om de rangorde te bepalen peilt CR naar de algemene tevredenheid. De deelnemers worden gevraagd om de rijervaring, comfort, prijszetting, vormgeving, elektronica en verluchting te beoordelen. En tenslotte worden ze gevraagd of ze dezelfde auto nog eens zouden kopen.

Tesla top, Nissan flop

Helemaal bovenaan de lijst gebeurt er in vergelijking met vorig jaar niets. Tesla, dat kan teren op een publiek van fans, staat op één. Porsche staat er nog steeds op twee. Op het ereschavot vinden we meteen het luxemerk van Hyundai, Genesis. Dat was vorig jaar nog niet opgenomen.

“ Onder de dalers valt vooral het teleurstellende resultaat van de meeste Japanse automerken op ”

De lijst kent zoals steeds heel wat stijgers en dalers. Opgemerkt is VW dat in het middenveld één plaatsje opklimt. Het bedrijf lijkt er de gevolgen van dieselgate stilaan te verteren. Sterke stijgers zijn onder meer Mini en Kia (elk plus 5 plaatsen). Onder de dalers valt vooral het teleurstellende resultaat van de meeste Japanse automerken op. Mitsubishi bengelt derde laatste. Nissan staat voorlaatste, nog net boven Honda’s luxemerk Acura dat in Europa niet verkrijgbaar is. Maar ook hogerop is er slecht nieuws voor de Japanners . Subaru, Toyota en Honda waren ooit onaantastbare bastions van betrouwbaarheid en tevredenheid. Nu glijden ze verder weg. Allemaal moesten ze op één jaar tijd 3 plaatsen prijsgeven. Lexus ging in één klap 8 plaatsen achteruit. Het loont de moeite om aan te stippen dat het modellenaanbod van die merken er niet steeds even veel overeenkomsten vertoont met de Europese catalogus van deze bedrijven.

Niet opgenomen

Resultaten van Alfa Romeo, Jaguar, Land Rover, Maserati, Smart en Fiat waren niet opgenomen omdat er onvoldoende participanten waren om een betrouwbaar resultaat op te leveren. Afgelopen jaar was Fiat laatst.