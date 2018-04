Zit er minderwaardig staal in je Japanse auto?

Door: BV

Dat zou zomaar kunnen. De Japanse staalgigant Kobe ligt immers aan de bron van een almaar uitdijend schandaal met verstrekkende gevolgen. Misschien wel tot op uw oprit.

Er werd lang en diep gebuigd door de CEO van Kobe staal toen die aan de verzamelde pers moest toegeven dat z’n bedrijf al lange tijd gegevens vervalst. Gegevens over de samenstelling, de treksterkte, de zuiverheid. In elk geval van 11 staalsoorten, maar de totale omvang van het schandaal is nog niet bekend. Het komt er, in een notendop, op neer dat het bedrijf staal met inferieure eigenschappen verkocht voor materiaal van een betere kwaliteit. Alle grote Japanse automerken kopen er staal aan. In het totaal zijn meer dan 500 bedrijven over een uiteenlopende waaier sectoren getroffen.

Veiligheid in het gedrang?

Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Lexus, Suzuki en Toyota bekijken de gevolgen voor hun producten. Toyota had het over een ‘ernstig probleem’. De gevolgen van het gebruik van minderwaardig staal kunnen immers erg verstrekkend zijn. Er zijn oppervlakkige problemen, zoals roest. En er zijn meer diepgaande problemen, waarbij onderdelen eenvoudigweg niet zo stevig zijn als moet. Wanneer staal gebruikt is dat een lagere weerstand heeft dan beoogd, kan het zelfs de botsveiligheid van een voertuig nadelig beïnvloeden en de goede werking van andere systemen (zoals gordels en airbags) in het gedrang brengen. De kans dat een automerk problemen van die grootorde toegeeft, is gezien de mogelijke gevolgen uiterst klein.

Roest is slechts het begin

Er waren al wat tekenen aan de wand. De jongste jaren kregen zowel Toyota als Mitsubishi al af te rekenen met vroegtijdige wijdverspreide roestproblemen. Bij het kleinste merk volstond een terugroepactie, maar het grootste automerk ter wereld zag zich in de VS verplicht om een grootschalige actie op te zetten, compensaties uit te delen en garanties uit te breiden. Miljarden kostte dat. Die Toyota’s werden in de VS gebouwd, maar dat sluit Kobe als (mede-)schuldige niet uit. Het bedrijf levert immers staal aan z’n klanten op alle continenten.

Niet aflatende stroom autoschandalen

“ En de de vraag is maar of ze naar waarheid met hun klanten zullen communiceren ”

De Japanse automerken brengen de gevolgen van het jongste oplichtingsschandaal in Japan - het zoveelste op rij - nog in kaart. En de de vraag is maar of ze naar waarheid met hun klanten zullen communiceren wanneer blijkt dat er meer aan de hand is. De afgelopen paar jaren hebben automerken wereldwijd immers herhaaldelijk het vertrouwen van de consument geschaad. Japan is geen uitzondering. Mitsubishi, Nissan en Suzuki werden betrapt op het sjoemelen met uitstootcijfers , maar wisten dat in Europa grotendeels uit de media te houden. Nissan moet alle auto’s die het de afgelopen drie jaar in Japan afleverde, terugroepen omdat het een loopje nam met de controles in de fabrieken . En dan zijn er nog de gevolgen van het Takata-airbagschandaal. Ja, òòk een Japans bedrijf. Dat leverde airbags met opblaasmechanismen die net als granaten metaalfragmenten in het aangezicht van bestuurder en passagier bliezen. Niet zelden met de dood tot gevolg. Een zaak waarin ten minste Toyota, Nissan, Ford en Honda boter op het hoofd hebben. Die wisten immers dat ze gevaarlijk materiaal inbouwden, maar knepen een oogje dicht . Dat was immers goedkoper. Een paar euro per auto. Mitsubishi presteerde het dan weer om in de (verplichte) terugroepactie - de grootste ooit in de autosector met tientallen miljoenen betrokken voertuigen - de gevaarlijke Takata-airbags te vervangen door nét dezelfde { even gevaarlijke } plofkussens.