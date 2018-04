Dit zijn de 15 populairste particuliere auto’s van 2017

In Europa worden verreweg de meeste auto’s verkocht aan individuele, particuliere klanten. Ja, België is een beetje een uitzondering met z’n belasting-op-arbeid-compenserende bedrijfswagenpolitiek. In dit lijstje vind je alvast de 15 populairste modellen onder particuliere kopers, samen met hun totale marktaandeel in Europa voor afgelopen jaar 2017.