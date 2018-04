Politie LA. heeft 100 BMW i3, gebruikt ze nauwelijks

Door: BV

In 2016 leasede de Politie in Los Angeles zo maar eventjes 100 elektrische BMW i3. En dat nadat het eerder al een test met de erg snelle Tesla Model S besloot met negatieve conclusies. De i3’s zouden gebruik worden voor de meer civiele taken van de politiemacht. Er was geen sprake van dat ze zouden figureren in de talrijke achtervolgingen waar de stad bekend om is. Maar in realiteit blijken ze nauwelijks gebruikt te worden. En toch voorziet het contract in nog twee aankopen van telkens 100 stuks.

Televisiezender CBS news onderzocht het gebruik van de betrokken voertuigen en concludeerde dat er ook na ruim anderhalf jaar dienst heel wat auto’s zijn die nog niet eens 1000km op de teller hebben. Heel wat exemplaren rijden minder dan 10km per week, terwijl de leasefactuur maandelijks meer dan $ 41.000 bedraagt. Een verklaring voor het beperkte gebruik van de i3 is er niet.