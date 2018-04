BMW nekt M3 (en geeft rare uitleg)

Door: BV

In mei trekt BMW de stekker uit de M3. En daarmee komt, op z’n minst tijdelijk, een einde aan één van de meest legendarische letter-cijfercombinaties uit de portfolio van het bedrijf. het Britse Autocar, dat als eerste met het nieuws naar buiten kwam, weet ook nog dat de stop bij BMW niet helemaal van harte gebeurt, doch eerder uit noodzaak.

Slachtoffer van de nieuwe uitstootcyclus

Sinds september van vorig jaar is de nieuwe WLTP-cyclus in voegen. Dat is een meer realistische methode om verbruik en uitstoot te meten. Die mag nog even naast de NEDC-cyclus bestaan, maar uiteindelijk zullen alle fabrikanten de waarden van de nieuwe cyclus moeten voorleggen. Je mag ervan uitgaan dat het opgegeven verbruik, voor alle voertuigen, stijgt volgens de nieuwe cyclus. Dat is daardoor ook meteen een deskundig gecamoufleerde belastingverhoging, maar dat is niet wat de M3 de das omdoet. Waar het schoentje wringt is bij de uitstoot van fijne partikels. Die is nota bene bij de jongste generatie direct ingespoten benzinemotoren weer hoger dan bij de jongste generatie (Euro6c) diesels, waardoor je de anti-diesel-hetze ook in vraag kan stellen.

De M3 gaat volgens de nieuwe cyclus over de drempelwaarde en daardoor ziet het merk zich verplicht om een partikelfilter te installeren. Te veel gedoe, oordeelt BMW. Maar de technisch 100% identieke M4 dan? Wel, die krijgt die partikelfilter doodleuk wél.

En een nieuwe M3?

Een nieuwe 3-Reeks staat al achter het gordijn warm te lopen. Die krijgen we binnenkort te zien. Maar de tweedeurs moet nog even langer mee. Een nieuwe M3 komt er wellicht wel, maar niet voor 2020.