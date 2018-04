Hoe de nieuwe verbruikscyclus ook een belastingverhoging is

Door: BV

De autosector schakelde in september over op een nieuwe meetmethode voor het verbruiksgemiddelde. Die WLTP-cyclus, wat staat voor Worldwide Harmonized Light Vehicle Testing Procedure, moet meer realistische verbruiksprojecties opleveren. En volgens de eerste resultaten doet het dat ook.

Gevoelig meer verbruik

Onderzoeksbureau Jato hield de verbruiks- en CO2-cijfers van een hele reeks courante voertuigen tegen het licht. Het vergeleek de cijfers volgens de oude en de nieuwe meetmethode. Daaruit blijken verschillen die groter zijn dan oorspronkelijk door de verschillende instanties werd ingeschat. Bij eenzelfde voertuig stijgt het resultaat van gemiddeld 6 tot bijna 20%. Zo gaat bijvoorbeeld een BMW X5 3.0D Xdrive van 156 naar 183g/CO2/km. En stijgt pakweg een Peugeot 308 1.2 Puretech 130 van 106 naar 130g/km.

En de belasting?

De consument krijgt dus wel degelijk een nauwkeuriger inschatting van het reële verbruik, zo concludeert Jato. Dat er meteen aan toevoegt dat diezelfde consument daar ook flink de pineut van is. Heel wat Europese landen, waaronder België, hebben immers een op CO2-afgifte gebaseerde fiscaliteit. Stijgt de officiële uitstoot, dan zwelt de belastingdruk bijna overal aan. In heel wat gevallen zelfs meer dan de officiële uitstoot toenam. Auto’s worden immers niet zelden in verhouding zwaarder belast indien ze meer uitstoten. De nieuwe cyclus, zo sluit sectorspecialist Jato af, betekent voor de consument in de meeste gevallen dus ook een verhoging van de belastingdruk.