Nieuwe Hyundai Santa Fe is opzichtig

Door: BV

In Zuid-Korea heeft Hyundai het doek van de nieuwe Santa Fe getrokken. En daarom hebben we ook de eerste echte foto’s. Die bevestigen trouwens de pose die de grote SUV zich in eerder geloste designschetsen aanmat. Een zeldzaamheid.

Opzichtig

Subtiliteit is zò 2010 lijken ze bij Hyundai te denken. Het front is op dezelfde wijze ingedeeld als bij de kleinere Kona SUV. Smalle koplampunits en een grille met een niet te missen honingraatmotief. Behoorlijk opzichtig.

Behouden interieur

Het binnenruim oogt wat minder typisch Aziatisch. De opbouw lijkt eerder volgens Europese of Amerikaanse doctrine te zijn gebeurd. Het infotainment, de verluchting en de knoppencluster hebben allemaal een eigen plek. Het kenmerkende V-design is verdwenen.

Digitale klokkenwinkel?

De tellerpartij achter het stuur lijkt helemaal digitaal te zijn. Misschien louter als optie. In elk geval is de Santa Fe een stuk moderner. Ook op vlak van veiligheid. Onder de nieuwe veiligheidssnufjes vinden we onder meer een Safe Exit Assist. Dat geeft een waarschuwingssignaal als er een portier wordt geopend naast een andere of naderende auto. Een ander snufje is Rear Occupant Alert. Dit systeem detecteert of er passagiers op de achterbank zitten en attendeert de bestuurder daarop bij het uitstappen. Als je dat al niet opmerkt heb je volgens ons andere problemen.

Ook voor ons?

Op het motoraanbod prijkt een 2.0 en 2.2 diesel en een tweeliter benzine. Althans, voor de lokale markt. Of dat ook elders ter wereld zal zijn, is onbekend.