FCA-baas Sergio Marchionne rijft ze binnen

Door: BV

De topman van Fiat-Chrysler Automobiles is, zacht gezegd, geen onomstreden figuur in de sector. Vooral omwille van z’n bij tijden nogal lichtzinnige manier van zakendoen. Op aandeelhoudersvergaderingen een toekomstplan uit je mouw schudden waar jaren later geen jota van bleek te kloppen. Je kat sturen naar een overheidsverhoor. Een fusiegesprek met GM proberen openen door eenvoudigweg een mailtje te sturen. Dat soort zaken.

Maar Marchionne, een Canadees met Italiaanse roots, is natuurlijk ook een geslepen zakenman. De liefhebbers van z’n automerken (denk maar aan Lancia) hadden wellicht graag gezien dat hij meer voeling had met het product en z’n geschiedenis. Maar de aandeelhouders van FCA vinden het botte hakwerk wellicht geen probleem want het aandeel van FCA presteert uitstekend.

De topman zelf wordt er ook verre van armer van. Afgelopen jaar verdiende hij $ 12 miljoen aan basisverloning en bonussen en hij kreeg ook nog eens zo’n $ 36 miljoen aan aandelen. In het totaal bezit Marchionne nu voor ongeveer $ 360 Miljoen aan Fiat-Chrysler-aandelen, $ 190 miljoen aan Ferrari-papier en $ 169 miljoen voor z’n deel van vrachtwagen en traktorbouwer CNH Industrial.

Pensioen lonkt

Ergens in de eerste helft van volgend jaar gaat Marchionne met pensioen. Aan wie de fakkel dan wordt overgedragen is nog niet bekend. Op 1 juni van dit jaar worden de plannen van het bedrijf voor 2018 tot 2022 bekendgemaakt.