Hyundai zoekt stijl in Genève

Door: BV

Hyundai onthulde een nieuwe concept car in Genève. Een buitenbeentje zowaar, want het was géén SUV of crossover en over de aandrijflijn wordt niet eens zoveel gezegd. Waar het om gaat is de stijl, en die staat in schril contrast tot de drukgelijnde creaties zoals de Kona of de nieuwe Santa Fé die het merk recent introduceerde. Elegantie lijkt zowaar het toverwoord.

Le Fil Rouge

Sensueel en sportief, daar gingen de Koreanen naar eigen zeggen voor. Ze lieten zich inspireren door veelvoorkomende verhoudingen in de natuur. En dan moest dit ook nog eens een verwijzing zijn een Hyundai Coupé Concept uit 1974. De verhoudingen zijn niettemin modern. Een lange wielbasis, korte overhangen, hoge gordellijn, een panoramisch glazen dak en een deurconstructie met tegengesteld openende achterportieren. In de cabine wordt dan weer vooral de bestuurder in de watten gelegd. Hier geen computer die wil rijden, hooguit een aanraakgevoelig scherm met haptische feedback. Le Fil Rouge heet de concept car. Want het design moet de rode draad tussen verleden, heden en toekomst weergeven.