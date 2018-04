Dit kost een rondje Nürburgring je in 2018

Door: BV

Vanaf 11 maart opent de Nürburgring in de Duitse Eiffel weer de poorten voor het grote publiek. Want de groene hel trekt natuurlijk niet alleen automerken en hun prototypes aan. Op de legendarische omloop worden regelmatig wedstrijden gehouden, maar je kan er tijdens de dagen die voorzien zijn voor ‘Toeristenhahren’ ook je eigen kunnen demonstreren. Daar komt opvallend weinig rompslomp bij kijken want officieel is het circuit een tolweg. Er is dus geen technische inspectie en evenmin een veiligheidsbriefing. En je mag erop met alles wat kwalificeert voor de openbare weg.

De 176 bochten van de 20,8 kilometerlange omloop toevoegen aan je eigen ervaring kost dit jaar niet meer dan afgelopen jaar. Een welgekomen verademing voor de liefhebbers want die moesten de afgelopen jaren al enkele keren forse prijsverhogingen incasseren.

Nurburgring tarieven 2018 1 ronde tijdens het weekend € 30 1 ronde op weekdagen € 25 volumekorting +/- 10% Uitsluitend via de app Seizoensticket € 1900

Duurder in het weekend



Ook bij de Nürburgring kennen ze de wet van vraag en aanbod. En dat betekent nog steeds dat je in het weekend meer moet betalen voor een rondje dan tijdens de week. € 30 in het eerste geval, € 25 in het tweede geval.

Volumekorting alleen met de app

Vorig jaar werd de klassieke volumekorting voor 4, 9 of 25 rondjes afgeschaft en vervangen door een app die je automatische 10% korting gaf voor elke € 100 die je uitgaf. Dat systeem wordt voor dit jaar gehandhaafd.

Seizoenskaart

De seizoenskaart is met een prijs van € 1.900 niet prijziger dan afgelopen jaar of het jaar ervoor. Je verdient ze terug op 71 ronden in het weekend (rekening houdend met de volumekorting) of vanaf 85 ronden op weekdagen. Seizoenskaarten zijn persoonlijk en gekoppeld aan de bestuurder en niet aan de auto. De organisatie doet sporadisch controles op wie er effectief aan het stuur zit.



GP circuit

Het moderne GP-circuit mag je ook aandoen. Dat kost je € 29 per kwartier. Wie een seizoenskaart heeft, mag ook daar onbeperkt z’n rubber gaan verslijten.

Wanneer het misloopt



Natuurlijk is circuitrijden verre van risicoloos. Elk jaar weer vallen op de Nürburgring doden te betreuren. Maar ook blikschade kan er ernstige gevolgen hebben. De kosten die de uitbater aanrekent voor het afsluiten van de weg, veiligheidsbeheer, vangrails of het afslepen van je voertuig vindt je hier.