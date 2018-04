Ford GT is in het land

Door: BV

Je moest je in nogal wat bochten wringen om überhaupt je geld te mogen uitgeven aan een nieuwe Ford GT. Bekijk deze vragenlijst maar eens. En wanneer je dan je exemplaar van de sportwagen krijgt, doe je er ook nog niet mee wat je wil. Ford wil dat je ermee promotie gaat maken. Rijden dus. Liefst naar shows en events. Of circuits.

Gulf-livrei

Bij FordStore Vanspringel in Waver werd de eerste Belgische GT aan de man gebracht. We publiceren er fotootjes van om de man alvast wat helpen met het nakomen van zijn verplichtingen. De man in kwestie is Loïc Deman, die zich als piloot wel eens laat opmerken in competitie met klassieke auto’s. Ford gooit er immers nog maar eens tegenaan dat hij ook nog een Tyrrell 010 F1 met een Ford Cosworthmotor en een Ford Thunderbird uit 1955 in de garage heeft staan.

Dit specifieke exemplaar is uitgevoerd in babyblauw. Hij zal bestickerd worden in Gulf-kleuren als eerbetoon aan de originele Ford GT waarmee Jacky Ickx in 1969 Le Mans won.