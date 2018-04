Nog groter dan BMW X7? “Kan wel”, zegt BMW

Door: BV

BMW heeft de smaak van de grote SUVs te pakken. De BMW X7 (foto) rolt nog niet eens uit de productiehallen - dat is voor eind dit jaar -, of er wordt al nagedacht over nog een groter, luxueuzer model.

Geen grote BMW X6

BMW heeft plannen om van de X8 z’n duurste model ooit te maken. Waarom? Omdat peperdure SUVs op sommige continenten als zoete broodjes over de toonbank gaan. Bentley kan het succes van de Bentayga niet onder stoelen of banken steken, terwijl Lamborghini nu al doorseint dat de Urus ondanks een exotisch prijskaartje erg vlot van eigenaar wisselt. En wellicht voelt moederhuis BMW nu al wat de Rolls-Royce Cullinan van potentieel heeft.

Tijd dus om een X8 uit de hoge hoed te toveren? Wel, daarvoor is het nog nét te vroeg. Maar een team dat de vooruitzichten in kaart moet brengen is wél al gevormd. Net als een ploeg die druk zit te schetsen. Als we de geruchtenmolen mogen geloven dan volgt de beslissing voor het einde van het jaar. Maar de X8 wordt in géén geval een grotere BMW X6. Een coupé-achtige daklijn staat niet op het programma, zo wordt er gefluisterd.