Betaalbare SUV Coupé: VW Atlas Cross Sport

Door: BV

Het heeft even geduurd, maar nu ziet ook Volkswagen wel potentieel in dat SUV-Coupé-gegeven. Op het autosalon van New York introduceert het merk deze Atlas Cross Sport. Een betaalbaar alternatief moet dat worden voor de BMW X6 en Mercedes GLE Coupé. Die twee delen de Coupé-koek onder elkaar in het D-segment en VW wil een deel van de koek.

Voor de VS, door de VS

Het is de zevensits Atlas die als basis dient, maar wel z’n derde zetelrij loost. Hij wordt er meteen een stuk slanker van. In de lengte verdwijnt er bijna 20cm, terwijl er ook nog eens ruim 4cm van het dak wordt geschaafd. Hij zal in de VS gebouwd worden op basis van het MQB-platform van het bedrijf en zal hoofdzakelijk daar aan de man gebracht worden. Over een Europese carrière valt geen woord.

Elektrische aandrijving

De concept is een plug-in-hybride. Die combineert een erg Amerikaanse 3,6l V6 met een elektromotor voor een totaal vermogen van 355pk. Elektrisch raak je niet verder dan 42km. De accu die de twee elektromotoren van stroom voorziet is dan ook slechts 18kWh groot. De concept pakt uit met een top van 209km/u en een sprinttijd (tot 96km/u) van 5,4 seconden. De Duitsers voegen in één adem toe dat er wel eens een conventionele hybride van zou kunnen komen ook. 310pk sterk en met slechts 2kWh stroomcapaciteit.