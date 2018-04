Sneller dan een Ferrari: Maserati Levante Trofeo

Door: BV

Uit hetzelfde huis als de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (de snelste SUV ooit over de Nürburgring) komt nu… en nòg krachtiger SUV. Of had je gedacht dat de Italianen hun klanten niet beet gingen nemen, misschien? Deze Maserati Levante Trofeo heeft de erg vocale V8-biturbo v an de Ferrari Portofino in de neus.

Hoe snel?

Voor de gelegenheid werd nog wat aan de 3,8-liter gewerkt zodat die nu 590pk en 730Nm uitbraakt. Voldoende om binnen de vier tellen naar 100km/u te snellen. Iets wat sommige recente Ferrari’s niet eens lukt. Maserati belooft ook een topsnelheid van ‘ruim 300km/u’. Dat kan dus 315 zijn of 325, maar ook 301 km/h. Veelal is dat laatste het geval wanneer een merk ietwat vaag doet. Snel blijft het in ieder geval. Je ziet het ook als je cijfertjes gaat vergelijken. Een Porsche Cayenne Turbo, BMW X5 M en zelfs de nagelnieuwe Jaguar F-Pace SVR… ze zijn allemaal langzamer.

Maizena

Je bent met zo’n snelle SUV natuurlijk niets, wanneer niemand kan zien dat je met het topmodel rijdt. Daarom keilen de Italianen wat maizena bij de saus. Dikkere bumpers, dorpels, grotere luchtinlaten en liefst 22-duims grote velgen. En gelukkig ook een Q4-integraalaandrijving die is afgestemd ook het toegenomen prestatiepotentieel.