Fataal ongeluk met Tesla Model X op autopilot

Door: BV

Afgelopen week vond in de Amerikaanse staat California een fataal ongeluk met een Tesla Model X plaats. De Tesla reed in op een betonnen afscheiding en raakte in de daaropvolgende chaos nog twee andere auto’s. De Tesla vatte ook vuur. Z’n 38-jarige bestuurder overleefde het incident niet.

Autopilot

Tesla liet in een verklaring weten dat de jongste versie van het Autopilot-programma geactiveerd was ten tijde van de crash. Dat systeem vraagt tegenwoordig dat de bestuurder z’n handen ten allen tijde op het stuur houdt en spoort hem of haar daartoe aan. Tegelijk zegt Tesla dat de bestuurder op het ogenblik van het ongeluk ten minste 5 seconden en 150 meter vrij zicht had op de betonnen afscheiding maar er niet op reageerde.

Uit de verklaring van Tesla wordt meteen ook pijnlijk duidelijk - ook al wordt het niet gezegd - dat de Autopilot aan wie op dat ogenblik de besturing was toevertrouwd de schijnbaar erg duidelijke hindernis evenmin opmerkte.

In fout?

In één geval oordeelde de overheid al dat de beperkingen van de autonome rijfuncties van Tesla (een ongeluk met een Model S uit 2016) mee aan de oorzaak van het overlijden lagen. Er gebeurden wellicht al meerdere niet fatale ongelukken met auto’s van het merk die op dat ogenblik autonoom reden, maar om verzekeringstechnische redenen erkennen de bestuurders dat lang niet altijd.