Kritiek op Ford Kuga, Mitsubishi ASX na nieuwe crashtest

Door: BV

Een goede score bij een botsproef is het jongste decennium van kapitaal belang voor de slaagkansen van een nieuw model op de markt. De lat ligt hoog en wordt almaar hoger gelegd. Maar net zoals dat bij uitstootnormen, waar motoren en transmissies specifiek voor de verbruikscyclus en uitstootmeting geoptimaliseerd worden, is dat ook het geval bij crashtests.

Veilig in tests, of veilig in reële omstandigheden?

Vanzelfsprekend proberen automerken met een minimale investering een zo hoog mogelijke score te behalen. Daar hoeft ook niets mis mee te zijn. Maar een erg grote aandacht voor de prestaties op enkele specifieke botsproeven, zegt weinig over de prestaties van een model in een crashtest die van die norm afwijkt.

Het Amerikaanse IIHS (International Institute for Highway Safety) implementeerde eerder normen voor een frontale crashtest met een beperkte overlap van 25cm. Een test die erg veel overeenkomsten vertoont met de Europese overlaptest die werkt op basis van percentages. De test wordt uitgevoerd aan de bestuurderszijde waar alle nieuwe auto’s goed op presteren.

Wissel van kant

Het wordt echter een ander verhaal wanneer de tests worden uitgevoerd aan de passagierskant. Een aantal voertuigen, waaronder de BMW X1, Jeep Compass en Mitsubishi Outlander vrijwaren de passagier op dezelfde manier als de bestuurder. Maar uit een eerste reeks tests blijkt ook dat sommige modellen aan de passagierskant (die eerder niet getest werd) niet dezelfde verstevigingen hebben als aan de bestuurderskant. Dat is onder meer het geval voor de Ford Escape (bij ons verkocht als Ford Kuga) en de Mitsubishi Outlander Sport (in Europa te koop als Mitsubishi ASX). Bij beide modellen werd de gordijnairbag niet geactiveerd en bij de Ford drong de bodemstructuur wel 10cm de voetruimte van de passagiers binnen.

Het IIHS onderlijnt in een reactie dat het voor een verhoogde veiligheid ijvert in alle omstandigheden en niet louter in een gecontroleerde testomgeving en het wijst de automerken op de verantwoordelijkheid om verder te kijken dan de testprocedure. Het leidt uit bovenstaande resultaten af dat ten minste sommige merken daar onvoldoende aandacht voor hebben.