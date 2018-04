€ 15 miljoen (!!) voor een nummerplaat

Door: BV

Dat je aan gepersonaliseerde nummerplaten geld kan verdienen, heeft ook de Belgische regering al even in de gaten. In een vlaag van optimisme verdubbelde de overheid zelfs eens het tarief, om vervolgens met minder inkomsten te blijven zitten. € 2.000 voor een lettercombinatie vinden heel wat mensen blijkbaar al te gek. In Engeland daarentegen worden vele zottere bedragen gegeven voor een letter-cijfercombinatie. Die worden er door de staat per opbod aan de man gebracht, maar je kan die als particulier achteraf wel verder verhandelen.

25 O

25 O was de duurste nummerplaat in Engeland. Daar betaalde iemand bijna € 700.000 voor. Ze eindigde prompt op een Ferarri 250 GT SWB, wat je kan verantwoorden. Dat is immers één ’s werelds duurste auto’s en de prijsverhouding ligt niet anders dan wanneer je in eigen land een Golf GTI met een gepersonaliseerd nummerbord ziet rondtuffen.

€ 15 miljoen voor F1

Maar het kan nog een hele hoop meer zijn. Azfal Kahn, van het gelijknamige tuningbedrijf, betaalde in 2008 ruim € 550.000 voor nummerplaat ‘F1’. En daar wil hij nu van af. Als hij er dik € 15 miljoen (inclusief BTW) voor krijgt. Dat zou niet misstaan op een McLaren F1, maar die kost nauwelijks meer dan de auto zelf. Kahn zegt dat hij als eens bijna € 8 miljoen geboden kreeg, maar dat was niet voldoende om er afstand van te doen.