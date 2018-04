Lamborghini Urus: reis rond de wereld in selfies

Door: BV

Het is pas van december geleden dat Lamborghini z’n SUV - de 600pk sterke Urus - presenteerde. En sindsdien heerst er een flinke jubelstemming in Sant’ Agata Bolognese. Het product wordt immers goed onthaald en de euro’s rollen er binnen. Lambo wil zo snel mogelijk 7.000 auto’s per jaar bouwen. Minstens de helft ervan moet Urus zijn.

World Tour

Na de eerste introductie ging de Urus op tournee. Overal ter wereld werd hij getoond aan. Niet minder dan 8.500 potentiële klanten in onder meer Rome, Parijs, Londen, Tokio, Moskou en Dubai gingen hem bewonderen. En Lamborghini profiteerde ervan om van het model overal selfies te nemen. In de bijhorende fotospecial, krijg je ze allemaal achter de kiezen.