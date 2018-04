Bugatti Chiron is Big Brother

Door: BV

De Bugatti Chiron is een uitzonderlijke auto. Dat hoeft geen betoog. Net zo min als dat hij tot uitzonderlijke dingen in staat is. De meeste klanten laten hun duur speelgoed in de garage staan, liefst van al tot het nog meer waard is. Maar wie er toch mee gaat rijden weet maar beter dat de fabrikant meekijkt. Niet achteraf, maar in real time.

Duizenden parameters

De Bugatti Chiron stuurt volgens het automerk duizenden parameters door aan de fabriek. Net zoals dat in de hoogste regionen van de autosport gebeurt. Dat stelt de ingenieurs er in staat om desnoods zelfs problemen te onderscheppen voor ze voor de bestuurder merkbaar worden. Een aluminium box de grootte van een schoendoos, verzamelt de gegevens en seint ze via de gsm-netwerken door. Loopt het toch fout, dan heeft Bugatti altijd iemand klaarstaan om te vertrekken. Die autodokter kan binnen enkele uren op het vliegtuig zitten. En weet wanneer hij aankomt dat hij precies weet wat je uitgespookt hebt. Ook wanneer je dat niet zou willen.