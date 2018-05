BMW tekent interieur Hyperloop

Door: BV

Hyperloop is het nieuwsoortige transportsysteem dat transport over land tegen extreem hoge snelheid mogelijk moet maken. Daarvoor zullen passagierscapsules zich door luchtledige buizen verplaatsen. En terwijl de eerste prototypes worden gebouwd door bedrijven als Virgin (dat vorige maand 380km/u haalde tijdens tests), is BMW Designworks gevraagd zich over het interieur ervan te buigen. Niet de makkelijkste klus, want erg ruim zijn die capsules niet en er zijn geen ramen.

Virgin Hyperloop One

Het BMW designconcept werd voor het eerst getoond in Dubai. In elk geval oogt het smakelijker dan een eerder voorgesteld cabineconcept. Maar het gaat hier natuurlijk om de meer luxueuze eersteklaszitjes.

De Duitse designers springen slim op met de wandbekleding om de indruk van meer ruimte te wekken. Voorts is het vooral de zetel die in het oog springt. Die is immers voorzien van verwarming, verluchting en is geheel instelbaar. Kijken doe je naar een scherm, want je moet toch iets doen, niet?