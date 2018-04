Bouw Hyperloop van start

Door: BV

Het was Elon Musk, de topman van Tesla, die enkele jaren geleden met het idee van de Hyperloop aan kwam draven. Een revolutionaire trein, zou je kunnen zeggen. Die zou tegen waanzinnige snelheden van ruim 1.200km/u passagiers kunnen vervoeren over grote afstanden in vacuüm buizen. De eerste tests waren niet zo spectaculair, maar uit het idee van Musk kwamen niettemin twee bedrijven voort die de technologie verder ontwikkelen. Hyperloop Transportation Technologies en Hyperloop One (waar Virgin achter zit). Musk deed er zelf niets mee, maar zou recent toch gezegd hebben een stap in die richting te overwegen.

Zeg niet zomaar buis

De buis wordt zo te zien in elk geval al een tunnel. Toestemmingen om te beginnen boren zijn verschaft Columbia, rond de Amerikaanse hoofdstad Washinton. Tegelijk haalde HTT fondsen én de goedkeuring binnen om een verbinding tussen de steden Cleveland en Chicago uit te werken. De reistijd tussen die twee zou met een hyperloop gereduceerd worden tot ongeveer een half uur. Minder dan de tijd die nodig is om een vliegtuig te tanken en te laten taxiën.