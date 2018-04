Reizen met de Hyperloop wordt een oncomfortabele bedoening

Door: BV

Elon Musk besloot het Hyperloop-idee een extra zetje te geven en kijk, er wordt er al eentje gepland in Oost-Europa. Het principe is dat van een hogesnelheidstrein, maar dan eentje die door een koker zweeft waarin een bijna-vacuüm heerst. Daardoor is er weinig of geen weerstand en moeten snelheden van 1000km/u en meer gehaald worden.

Het bedrijf dat de Hyperloop zal bouwen lost beetje bij beetje extra informatie. En er zijn nu voor het eerst beelden van hoe dat er binnenin uit zal zien. En dat wordt daar maar een krappe bedoening. En dan zijn er de vensters.

Omdat de gebruikers in een capsule zitten die op zijn beurt in een buis zit, is naar buiten kijken eigenlijk niet mogelijk. Hyperloop Transportation Technologies denkt dat schermen waarop geprojecteerd wordt wat er buiten gebeurt, de oplossing zijn. Die zouden zelfs een verschillend perspectief kunnen bieden als iemand het hoofd draait.

Per zetelrij komt er, als het project ooit realiteit wordt, plaats voor 3 inzittenden. Daartussen is net als in een vliegtuig een wandelgang, al oogt het allemaal een flink stuk smaller.

Je hoeft je eieren nog niet allemaal in deze mand te leggen. Hyperloop Transportation Technologies heeft nog niet eens een prototype klaar. Rivaal Hyperloop One kon al bewijzen dat het principe werkt in een testopstelling op kleine schaal.